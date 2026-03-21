¿Calor y lluvias? Así estará el clima para este fin de semana

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Ambiente cálido, pero el desarrollo de nubes podrían generar lluvias dispersas en el país este 21 y 22 de marzo.

Un clima variado se espera para este fin de semana en el territorio guatemalteco, según ha dado a conocer el análisis del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En las primeras horas de la mañana se espera neblina y un ambiente cálido y húmedo conforme transcurran las horas, según indicaron los expertos.

En horas de la tarde y noche, se presentará el incremento y desarrollo de nubosidad que podría generar lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente desde regiones del sur hacia el centro del territorio nacional, incluyendo sectores del Pacífico, Boca Costa y Suroccidente.

Los vientos continuarán de ligeros a moderados, predominando del norte en varias regiones, mientras que en el Pacífico se mantendrán al suroeste.

El desarrollo de nubosidad provocaría lluvias dispersas en el país. (Foto: Conred)

Durante la noche y madrugada podrían descender notoriamente las temperaturas, por lo que se se tendría un ambiente frío.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) le recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y tener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.