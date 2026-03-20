"Queda sin efecto el aumento al pasaje en Mixco", dice Neto Bran

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El alcalde de Mixco se retractó tras haber anunciado el incremento al pasaje por el alza de precios en los combustibles.

EN CONTEXTO: Sube el pasaje en Mixco debido al alza en precio de combustibles

El alcalde de Mixco, Neto Bran, indicó la tarde de este viernes 20 de marzo que, ya no se realizará el aumento al pasaje en dicho municipio.

Tanto el jefe edil como Mynor Espinoza, vocero de la municipalidad de Mixco, habían confirmado que se incrementaría el pasaje debido al alza de los combustibles en el país.

Los precios aumentarían a partir del sábado 21 de marzo, como una medida que respondía a una solicitud de la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte, según mencionaron las autoridades mixqueñas.

Sin embargo, por medio de una transmisión en vivo en Facebook, Bran afirmó que "queda sin efecto el alza de la tarifa del transporte público", luego de haber notado la molestia de los vecinos de Mixco, señaló.

Por lo tanto, le hizo el llamado a los transportistas de Mixco y a la Cámara de Transporte a no llevar a cabo ningún aumento.