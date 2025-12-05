Calor y viento: así estará el clima este viernes 5 de diciembre

Durante el día se espera un ambiente cálido, pero por la noche la temperatura descenderá.
Para este viernes 5 de diciembre, se prevé un ambiente cálido y con nubes dispersas durante la mayor parte del territorio nacional.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el cielo estará despejado en Bocacosta y Pacífico.
Durante la tarde, el ambiente cálido continuará, sin embargo, se espera el desarrollo de nubes con lluvias dispersas.
El viento ligero persistirá durante todo el día.
Por la noche, la temperatura descenderá, sobre todo en Occidente y en sectores altos del Altiplano Central.