Hallan cuerpo con señales de violencia dentro de una caja en Calzada Atanasio Tzul

Un cuerpo con señales de violencia fue localizado en la Calzada Atanasio Tzul Zona 8 capitalina, generando alarma sobre la violencia Guatemala Zona 8. El cadáver fue localizado en una caja cartón envuelto en una red en zona 8 confirmaron los Bomberos Municipales.
El cuerpo de una persona con señales de violencia fue localizado en la calzada Atanasio Tzul y 27 calle, zona 8 de la capital.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. El cuerpo se encontraba dentro de una caja de cartón y cubierto con una red.
La víctima, de aproximadamente 45 años, no ha sido identificada. El área fue acordonada por las autoridades mientras personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinará en la morgue las causas de la muerte y la identidad de la persona.