Calzado de running esencial para corredores: ¡No uses cualquier tenis!

El calzado running adecuado es el factor más crucial para los corredores que buscan evitar lesiones y convertir la disciplina en un estilo de vida.
Expertos guatemaltecos explican por qué no debe usar cualquier tenis deportivo, destacando que las zapatillas para correr están diseñadas para absorber el impacto y corregir la pisada. Descubra los factores esenciales al elegir tenis running, la frecuencia de renovación (600 a 800 km) y cómo garantizar la prevención lesiones running ya sea que compre calzado nuevo o de segunda mano.
El running ha dejado de ser solo una disciplina deportiva para convertirse en un estilo de vida. Cada vez más personas se suman a la práctica de correr en calles, parques o competencias organizadas.
Para realizar caminatas, trotar y correr es indispensable utilizar el calzado adecuado, pues esto podría marcar la diferencia entre tener una experiencia placentera y evitar lesiones.
No todos los tenis son iguales y este es uno de los errores más comunes que cometen quienes comienzan a involucrarse en esta disciplina deportiva y creen que cualquier zapatilla deportiva sirve para correr.
El calzado especial para running tiene un diseño pensado para absorber el impacto, corregir la pisada, proporcionar estabilidad y comodidad.
Para el corredor Mauro Samayoa, quien ha participado en competencias en la región, el calzado es de suma importancia y no se debe descuidar. "Así se evitan lesiones; esto sumado a todos los cuidados que debemos tomar antes de cada competencia o incluso en los entrenamientos".
"Una buena opción para adquirir zapatillas especiales para correr son las de segunda mano, pues se pueden encontrar entre Q75, Q100 y Q150", añade Samayoa.
En cuanto a esa alternativa, se debe revisar bien el estado de cada uno de los zapatos, para determinar el nivel de desgaste que tengan y evitar que a la larga salga más costoso.
Edgar de León, quien corre para recrearse, explica que el calzado debe ser liviano y que hay muchas marcas que ofrecen esa comodidad. "La presentación de un corredor pedestre es su uniforme y calzado de calidad", comentó.
Fidel López es un jubilado que camina y corre cada día, durante al menos dos horas, para cuidarse, busca tenis que sean cómodos y seguros; actualmente, usa un par que le mandaron parientes en Estados Unidos.
Mientras que Celeste Herrera, auxiliar de Enfermería, dice que ella busca tenis que tengan esponja y que sean cerrados, no de malla, porque se mete la arena y es incómodo. "Ya tengo 3 años de salir a caminar y correr durante una hora y media y desde entonces uso unos que me costaron Q.650", agregó.
Toma en cuenta
Entre los factores que debes verificar al elegir las zapatillas para correr están:
Superficie de entrenamiento: No es lo mismo correr en asfalto, tierra o pista. El diseño de la suela y nivel de amortiguación cambian según el terreno de la competencia.
Distancia y frecuencia: Si entrenas varias veces por semana o preparas competencias, como media o maratones, necesitas mayor soporte y durabilidad que quienes corren ocasionalmente.
Comodidad: El calzado para correr se diferencia de las demás zapatillas, pues deben ser cómodas desde el primer uso.
Se debe renovar el calzado cada 600 a 800 kilómetros recorridos, o según el desgaste que se note.
Alternar el calzado si se realizan entrenos diarios, esto ayudará a dar tiempo a que la amortiguación recupere su forma.
Si comienza a sentir dolor persistente en articulaciones o músculos, puede ser señal de que el calzado ya no está cumpliendo su función.
Es importante complementar el buen calzado con estiramientos y fortalecimiento para prevenir lesiones comunes.