Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Calzado de running esencial para corredores: ¡No uses cualquier tenis!

  • Con información de Angel Revolorio/Colaborador
28 de noviembre de 2025, 00:00
Las zapatillas deben brindar comodidad para evitar lesiones.&nbsp;&nbsp;(Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Las zapatillas deben brindar comodidad para evitar lesiones.  (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

El calzado running adecuado es el factor más crucial para los corredores que buscan evitar lesiones y convertir la disciplina en un estilo de vida.

LEE TAMBIÉN: "El cuerpo habla cuando la mente calla": Experta revela la verdad del dolor.

Expertos guatemaltecos explican por qué no debe usar cualquier tenis deportivo, destacando que las zapatillas para correr están diseñadas para absorber el impacto y corregir la pisada. Descubra los factores esenciales al elegir tenis running, la frecuencia de renovación (600 a 800 km) y cómo garantizar la prevención lesiones running ya sea que compre calzado nuevo o de segunda mano.

Es importante adquirir zapatillas adecuadas. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)
Es importante adquirir zapatillas adecuadas. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

El running ha dejado de ser solo una disciplina deportiva para convertirse en un estilo de vida. Cada vez más personas se suman a la práctica de correr en calles, parques o competencias organizadas.

Para realizar caminatas, trotar y correr es indispensable utilizar el calzado adecuado, pues esto podría marcar la diferencia entre tener una experiencia placentera y evitar lesiones.

No todos los tenis son iguales y este es uno de los errores más comunes que cometen quienes comienzan a involucrarse en esta disciplina deportiva y creen que cualquier zapatilla deportiva sirve para correr.

Los runners hace esta práctica algo cotidiano en su vida para estar sanos. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)
Los runners hace esta práctica algo cotidiano en su vida para estar sanos. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

El calzado especial para running tiene un diseño pensado para absorber el impacto, corregir la pisada, proporcionar estabilidad y comodidad.

Para el corredor Mauro Samayoa, quien ha participado en competencias en la región, el calzado es de suma importancia y no se debe descuidar. "Así se evitan lesiones; esto sumado a todos los cuidados que debemos tomar antes de cada competencia o incluso en los entrenamientos".

"Una buena opción para adquirir zapatillas especiales para correr son las de segunda mano, pues se pueden encontrar entre Q75, Q100 y Q150", añade Samayoa.

En cuanto a esa alternativa, se debe revisar bien el estado de cada uno de los zapatos, para determinar el nivel de desgaste que tengan y evitar que a la larga salga más costoso.

Cómo saber cuándo reemplazar tus zapatillas running: 600 a 800 km. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)
Cómo saber cuándo reemplazar tus zapatillas running: 600 a 800 km. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Edgar de León, quien corre para recrearse, explica que el calzado debe ser liviano y que hay muchas marcas que ofrecen esa comodidad. "La presentación de un corredor pedestre es su uniforme y calzado de calidad", comentó.

Fidel López es un jubilado que camina y corre cada día, durante al menos dos horas, para cuidarse, busca tenis que sean cómodos y seguros; actualmente, usa un par que le mandaron parientes en Estados Unidos.
Mientras que Celeste Herrera, auxiliar de Enfermería, dice que ella busca tenis que tengan esponja y que sean cerrados, no de malla, porque se mete la arena y es incómodo. "Ya tengo 3 años de salir a caminar y correr durante una hora y media y desde entonces uso unos que me costaron Q.650", agregó.

Toma en cuenta

Entre los factores que debes verificar al elegir las zapatillas para correr están:

Superficie de entrenamiento: No es lo mismo correr en asfalto, tierra o pista. El diseño de la suela y nivel de amortiguación cambian según el terreno de la competencia.

Distancia y frecuencia: Si entrenas varias veces por semana o preparas competencias, como media o maratones, necesitas mayor soporte y durabilidad que quienes corren ocasionalmente.

Comodidad: El calzado para correr se diferencia de las demás zapatillas, pues deben ser cómodas desde el primer uso.

Prevenir lesiones: el calzado adecuado es clave para todo corredor. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)
Prevenir lesiones: el calzado adecuado es clave para todo corredor. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Se debe renovar el calzado cada 600 a 800 kilómetros recorridos, o según el desgaste que se note.

Alternar el calzado si se realizan entrenos diarios, esto ayudará a dar tiempo a que la amortiguación recupere su forma.

Si comienza a sentir dolor persistente en articulaciones o músculos, puede ser señal de que el calzado ya no está cumpliendo su función.

Es importante complementar el buen calzado con estiramientos y fortalecimiento para prevenir lesiones comunes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar