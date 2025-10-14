Cámara del Agro exige destitución del Ministro de Gobernación tras fuga de reos

-

Además, solicitó sanciones, recaptura de los fugitivos y acciones para garantizar la seguridad del país.

La Cámara del Agro exigió la destitución inmediata del Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de los funcionarios involucrados en la fuga masiva de reos de alta peligrosidad del centro penitenciario Fraijanes II, entre ellos miembros de estructuras criminales calificadas como terroristas por Estados Unidos.

Según la entidad, la evasión ocurrió hace casi dos meses sin que la población fuera informada, lo que considera una muestra de negligencia, descontrol y corrupción dentro del sistema penitenciario.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, calificó como una "falla gravísima del sistema penitenciario" la fuga de los 20 reos de Fraijanes II. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La organización advirtió que incidentes de esta naturaleza ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional y el Estado de Derecho, elementos fundamentales para frenar la migración, atraer inversión y promover el desarrollo nacional.

Asimismo, la Cámara del Agro solicitó la recaptura inmediata de los fugitivos, la aplicación de sanciones a los responsables y la implementación de medidas efectivas para evitar que las estructuras criminales sigan operando desde las cárceles.

Además, solicitó al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, pronunciarse sobre el caso y garantizar que los altos cargos de seguridad sean ocupados por personas con la capacidad necesaria para proteger a la población.

(Imagen: Cámara del Agro)

"Exigimos la destitución del Ministro de Gobernación! La fuga de reos peligrosos y el silencio oficial son inaceptables. El Presidente debe pronunciarse y actuar ya. Guatemala necesita seguridad, justicia y ley. ¡Basta de impunidad!" se lee junto al comunicado.