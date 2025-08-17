Cámara capta cuando un conductor pierde el control y termina empotrado (video)

Las imágenes muestran cómo el conductor termina estrellándose.
Una cámara de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala (PMT) captó un accidente automovilístico.
Las imágenes muestran cómo un conductor que va sobre la calle pierde el control de su auto, un sedán blanco, y termina empotrado.
El hecho ocurrió esta madruga de domingo en la carretera que conecta a Antigua Guatemala con Ciudad Vieja.
Mira aquí el video:
Autoridades de la ciudad colonial hacen un llamado a manejar con responsabilidad, respetando los límites de velocidad.