¡Descontrolado! Cámara capta momento en que un camión vuelca en carretera (video)

El hecho de tránsito sucedió esta tarde y quedó grabado.
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Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un camión se accidentó la tarde de este martes 12 de mayo, en el sector de El Barretal, en San Vicente Pacaya, Escuintla.
En las imágenes se observa que el vehículo de transporte pesado baja en una curva con normalidad, pero al retomar la recta, pierde el control y termina impactando con la montaña.
Debido al choque, el camión termina volcado a la orilla de la carretera, por lo que un microbús que transitaba detrás tuvo que realizar una maniobra para evitar que colisionaran.
Mira aquí el video:
Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero tras su arribo se constató que no hubo heridos, solamente los daños materiales.