Discusión vial: Piloto de transporte pesado resulta herido en zona 12

Un nuevo caso de intolerancia en el tránsito de la ciudad se registró la tarde de este martes 12 de mayo.
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Un piloto de transporte pesado resultó herido luego de una discusión vial en pleno tránsito de la zona 12 capitalina.
Los hechos sucedieron específicamente en la 24 calle y 26 avenida, en donde la víctima fue atacada con arma blanca por otra persona con la que discutía por algún incidente vial.
Bomberos Municipales fueron alertados y tras brindarle atención prehospitalaria al piloto herido quien fue identificado como: Cruz Zarseño Pérez, de 53 años, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Según indicaron los socorristas, esta persona sufrió varias heridas en la espalda media, área lumbar, glúteo izquierdo y brazo izquierdo.
Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para recabar información y continuar con las investigaciones acerca de este hecho.