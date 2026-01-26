Cámara de Comercio pide al Ejecutivo que invierta inmediatamente en el metro

-

Institución señala que concuerda con la visión de reconocer el tránsito como una urgencia nacional.

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) señaló que "millones de horas se pierden en movilidad", lo cual impacta de forma directa la calidad de vida de los guatemaltecos.

Mediante un comunicado la institución hizo énfasis en la "la grave crisis" del tránsito en Guatemala y exigió resultados inmediatos por parte de las autoridades.

"Apoyamos la visión expresada por el presidente Bernardo Arévalo, al reconocer que la crisis del tráfico en Guatemala constituye una urgencia nacional", precisa el texto.

Agrega que valoran su "liderazgo para priorizar una transformación de fondo en la movilidad urbana, orientando la acción pública hacia soluciones de pronta implementación, viables, técnicas y sostenibles".

El tránsito es una emergencia nocional para el sector del comercio del país. (Foto: Archivo / Soy502)

"El sistema de transporte público ferroviario Metroriel, representa el inicio de una respuesta estructural y de alto impacto a este grave problema, el cual, en su primera etapa, contempla un trayecto aproximado de 9.2 kilómetros", precisa la Cámara.

Explica que dicho proyecto conectará la 53 calle de la calzada Atanasio Tzul con la Estación Central de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) ubicada en la 10a. avenida de la zona 1 capitalina.

"Este proyecto beneficiará a cientos de miles de personas diariamente, mejorando de manera directa y eficiente el acceso sur al principal centro urbano del país", señala el comunicado.

La Cámara afirmó que están seguros que "esto será el inicio de las grandes transformaciones que requiere la crisis del tránsito en Guatemala".

"Respetuosamente solicitamos designar mediante Acuerdo Gubernativo, los Q 1,200 millones disponibles en el presupuesto general a la preinversión e inversión para esta importante obra de infraestructura, la cual sin duda marcará un hito en la historia del país", indica el texto.

La CCG reiteró su disposición "a acompañar este esfuerzo, convencidos que este proyecto aportará grandes beneficios al desarrollo de nuestro país".