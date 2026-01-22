Comunas declaran emergencia de movilidad urbana y piden al Gobierno agilizar el Metro

-

El Organismo Ejecutivo considera que el tránsito es un tema de urgencia nacional y afirma trabajar en buscar soluciones.

OTRAS NOTAS: Los retos de la construcción de un sistema de Metro en Guatemala

Las alcaldías que conforman la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur declararon emergencia de movilidad urbana, debido al impacto en la vida de millones de personas que a diario son afectadas por la carga vehicular que circula en el área metropolitana.

Asimismo, los gobiernos locales pidieron al Organismo Ejecutivo que, en atención a esa emergencia, confirme un monto de Q 1,200 millones asignados en el presupuesto de 2025, monto que sigue vigente para el desarrollo de la preinversión e inversión del circuito metropolitano del Metro.

La solicitud se hizo formalmente el pasado 16 de enero, cuando Ricardo Quiñónez, alcalde de la capital y presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, envió un oficio al presidente Bernardo Arévalo, expresando la decisión de los jefes ediles y la solicitud específica.

La referida mancomunidad está integrada por los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán, Fraijanes, San Miguel Petapa y Escuintla.

Las comunas señalan que la alta carga vehícular daña la calidad de vida de los pobladores. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el documento que se le entregó al Ejecutivo, las comunas reconocen que la emergencia de movilidad excede las competencias y responsabilidades municipales y se ha convertido en un desafío de alcance nacional.

Afirman que la atención de la emergencia "requiere decisiones de política pública que aborden el transporte, seguridad vial, planificación territorial, logística nacional y gestión de crecimiento del parque vehicular".

Las municipalidades resaltan que el impacto de esta situación "se refleja en el encarecimiento del transporte de alimentos, combustibles, medicinas y productos esenciales para la sociedad".

Recalcan que la problemática "dificulta que las personas accedan oportunamente a sus lugares de trabajo, estudios, servicios de salud, alterando de forma significativa la vida cotidiana de millones de familias guatemaltecas".

Solicitan acciones

En el oficio, las municipalidades señalan que, este año está vigente una asignación de Q 120 millones para la movilidad urbana, específicamente para el desarrollo de actividades de preinversión e inversión para el circuito metropolitano del norte.

La asignación de los fondos se encuentra estipulada en el Decreto 36-2024 que dio vida al presupuesto del 2025, pero que debido a que la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el plan de gastos de este año, sigue vigente.

Ante esta situación las comunas solicitan al Gobierno que "con carácter de urgencia confirme los fondos que fueron asignados" para el proyecto y emita el Acuerdo Gubernativo correspondiente, para que el proyecto inicie su desarrollo "en coherencia con la declaración de emergencia de movilidad urbana".

Por último, reiteran la importancia del proyecto interconexión vial y transporte ferroviario interurbano de pasajeros, eje norte y sur de la ciudad de Guatemala, que tiene por objeto "mitigar el alto costo" que pagan los ciudadanos que habitan y transitan por la zona metropolitana.

Las Municipalidades piden se agilicen los trámites para iniciar con el proyecto del metro. (Foto: Archivo / Soy502)

"Hoy tenemos enfrente una oportunidad histórica para la Ciudad de Guatemala y para miles de vecinos y guatemaltecos que todos los días entran y salen de la ciudad para trabajar, estudiar y sostener a sus familias", indicó Quiñónez.

El jefe edil capitalino destacó que "el Congreso de la República ya aprobó en el presupuesto vigente una asignación específica de Q 1,200 millones destinada exclusivamente al Metro".

"El dinero está, la necesidad es clara y la ciudad está lista para avanzar. Para que esos recursos pasen del papel a la obra, la ley marca una ruta definida", añadió el alcalde.

Agregó que el primer paso es la emisión de un Acuerdo Gubernativo "que permita designar a las unidades ejecutoras y poner en marcha el proyecto con reglas claras y transparencia".

LEA TAMBIÉN: Metro e inversiones más allá de la Ciudad de Guatemala

"Tenemos enfrente el reto del tráfico, tenemos los proyectos y estamos listos para avanzar", afirmó el alcalde metropolitano.

Se debe aprovechar coyuntura

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), recordó que el metro es un proyecto que el Gobierno se comprometió en desarrollar y asignó recursos para el mismo.

"Es oportuno aprovechar esta coyuntura en la cual está el presupuesto vigente para poder utilizar esos recursos y generar lo antes posible la unidad ejecutora y poder tener los recursos necesarios para lanzar una licitación formal para los estudios de preinversión del Metro", indicó Zapata.

Afirmó que "sería un gran avance para la ciudad y para el área metropolitana" comenzar con el proyecto del metro y destacó que es necesario que, además, también se retome el del Puente Belice II, lo cual calificó de necesario para conectar el tránsito.

El transito masivo es considerada una emergencia en el país por las autoridades. (Foto: Archivo / Soy502)

"Creo que es muy oportuno y ojalá que haya una respuesta positiva por parte del presidente y del Ministerio de Finanzas", aseveró el directivo de Fundesa.

Urgencia nacional

El presidente Bernardo Arévalo, durante una entrevista con Soy502 consideró que el tránsito es un tema de urgencia nacional.

"Creemos que es un tema de urgencia nacional. Recibimos a finales del año pasado un informe que la cooperación coreana que venía desarrollando desde hace años sobre el plan vial para la ciudad de Guatemala con una serie de recomendaciones de construcciones de vías y de mecanismos y métodos para reducir los problemas del tráfico", dijo el mandatario.

Agregó que dicho plan no es una sola medida, sino que "construye el Aerómetro y el metro, facilitará que haya menos recarga en las carreteras, pero, hay que construir anillos que eviten la circulación de transporte pesado que atraviesa la ciudad de Guatemala, no porque venga acá, sino porque viene de una parte del país y va a otra.

Al mandatario afirmó que desea dejar construido algo del metro antes de que termine su gestión.

"Hacer los estudios que requieren estos tipos de megaobras llevan seis meses o un año antes de entrar a la fase de diseño, pero estamos avanzando en esa dirección para complementar el Aerómetro con la línea del metro y del tren ligero", afirmó el gobernante.