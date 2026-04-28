Cámara de Comercio se pronuncia ante bloqueos de este martes

Tras varios bloqueos en distintas carreteras del país, la Cámara de Comercio se pronuncia por medio de un comunicado.
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La Cámara de Comercio dio a conocer este martes 28 de abril, su postura respecto a los bloqueos que permanecen en algunas carreteras del país, por medio de un comunicado publicado en redes sociales.
"Bloquear las carreteras son acciones ilegales" indicaron en su comunicado, donde también rechazaron los cierres de las carreteras ya que vulneran los derechos fundamentales de los guatemaltecos, como la libre locomoción, el trabajo, el comercio y el acceso a servicios fundamentales como la salud.
También añadieron que en reiteradas ocasiones, incluyendo la última resolución de fecha 30 de marzo del presente año, la Corte de Constitucionalidad ha sido clara al ordenar a las autoridades el cumplimiento de su deber de garantizar la libre locomoción y demás derechos de los guatemaltecos, mediante la ejecución de las medidas necesarias.
De ese modo piden a las autoridades actuar de manera inmediata liberando los puntos bloqueados para restablecer el orden.