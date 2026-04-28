El Campeche: La iglesia construida por la fe de una monja y un testamento olvidado

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Descubre la historia de la Iglesia El Campeche, un oratorio colonial en Monjas, Jalapa, fundado por iniciativa de sor Mariana Josefa. Este destino histórico de Guatemala destaca por su arquitectura de adobe y su importancia cultural.

La construcción de la iglesia El Campeche, que también fue llamada "Capellanía Legal" surgió por la iniciativa de sor Mariana Josefa de Nuestra Señora del Carmen, que en una de las visitas que hizo en 1781, donó 3 mil pesos (moneda que circulaba en ese entonces).

Luego de eso dejó escrita la cantidad en un testamento, y fue hasta en 1822 que la nueva dueña de esta hacienda, doña María Dolores Asturias, se enteró del testamento de la monja y ordenó su construcción de paredes de adobe, techo de madera, tejas y el piso de barro cocido.

Esta es una fotografía antigua de la iglesia. (Foto: Inmaculada TV)

El lugar era usado en ese entonces para impartir enseñanza bíblica a los rancheros y a sus hijos, así también se llevaban a cabo reuniones para darles pláticas a los pocos pobladores que existían, quienes eran atendidos por cinco monjas de origen español, de quienes no se tiene el nombre con exactitud.

En la actualidad, esta iglesia es conocida también con el nombre de Oratorio El Campeche, ya que fue establecido a un costado de un árbol de esa especie (árbol de campeche).

La comunidad católica se ha encargado de mantener el lugar en buenas condiciones. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Hoy en día, el templo es utilizado para realizar reuniones de diferentes grupos y organizaciones de la iglesia católica; asimismo, el atrio lo usan como escenario para eventos de cursillistas, y también se le ha dado la bienvenida a monseñores.

Según algunos feligreses, poco ha sido lo que se le ha rescatado al edificio, ya que ellos mismos han sido cuidadosos para aplicarle pintura, cambiar la madera del techo y han reforzado algunas paredes, sin afectar los detalles originales.

El templo es aún utilizado para algunas reuniones religiosas. (Foto: UrbexplorinGt)

Datos adicionales

Se han enviado solicitudes al Ministerio de Cultura y Deportes para la restauración, pero no se ha obtenido ninguna respuesta ni apoyo, por lo que algunos feligreses con sus escasos recursos económicos han pintado y reparado algunas mínimas grietas en las paredes, más el techo de teja y madera.

La antigua Iglesia El Campeche fue sustituida por la actual Parroquia de la Inmaculada Concepción de María, donde se llevan a cabo las misas y otras celebraciones religiosas.

Características del monumento

Hoy en día, el sitio es considerado una reliquia histórica en estado de ruina, pero aún conserva elementos distintivos según fuentes como el Sistema de Información Cultural (SIC).

El lugar ya es parte de la historia del municipio. (Foto: UrbexplorinGt)

Arquitectura: Presenta una planta rectangular con una fachada modesta decorada con cuatro pilastras de orden toscano.

Materiales: Paredes de adobe, armazón de madera y, originalmente, techos de teja y pisos de barro cocido.

Estado actual: Se conserva como un oratorio en ruinas que atrae a visitantes interesados en la historia colonial de la región de Jalapa.

¿Cómo llegar?

La distancia aproximada es de 122 km y el tiempo de viaje es de unas 2 horas y 45 minutos, desde la capital, en vehículo particular.

Toma la carretera CA-9 Norte (carretera al Atlántico).

Al llegar a la zona de El Progreso, desvíate hacia la Carretera 19 que conduce a Jalapa y Monjas.

Continúa hasta el municipio de Monjas. La iglesia se ubica en el área urbana.

En transporte público