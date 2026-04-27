Max Klymenko "Career Ladder Guy" transmite desde Guatemala

Max Klymenko, conocido como "Career Ladder Guy", famoso por adivinar la profesión de personas en la calle, entrevistándolas subido a una escalera, visitó Guatemala donde realizó grabaciones.
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El creador de contenido ucraniano, Ganador del premio "TikTok Creator of the Year" 2025, viaja por el mundo abordando a personas que encuentra y recientemente estuvo en Antigua, donde habló con algunos guatemaltecos.
Max coloca una escalera en lugares públicos y entrevista a transeúntes sobre sus profesiones en menos de dos minutos.
Recientemente publicó el primer video en el país, donde contó un poco de su historia personal:
"Me han visto con CEO´s, líderes mundiales, actores, cantantes, empresarios, ganadores de premios y conociendo fans pero no les he dicho que tengo cuatro carreras y pasé por 10 trabajos antes de comenzar este show, trabajé desde abogado a llevar raquetas de tenis, como lava platos y la verdad es que fue muy difícil conseguir mi primer trabajo... me sentí como un fracaso" dijo.
"Actualmente no hay mejor persona que yo para conocer acerca de los trabajos, agregó anunciando su libro "ayúdenme a cumplir mi sueño de niño" afirmó acerca de su texto.
Muchos nacionales que encontraron al famoso en Antigua Guatemala esperan con ansias loas entrevistas realizadas en el país. Habrá que estar atentos.
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