Estos son los precios de los combustibles con el subsidio aplicado en todo el país

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Los precios de referencia estarán vigentes durante siete días previo a ser publicados de nuevo.

OTRAS NOTAS: Subsidio a los combustibles entra en vigencia

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó la tabla de precios de referencia de los combustibles al consumidor final con el subsidio aplicado, los cuales estarán vigentes a partir de este martes hasta el 4 de mayo próximo.

El apoyo social aprobado para el diésel y las gasolinas entró en vigencia este martes y será aplicado de forma paulatina en las estaciones de servicio de todo el país en los próximos días, precisaron las autoridades.

De esa cuenta, la cartera de Energía y Minas publicó el listado de lo precios de referencia separados por los precios que se podrán encontrar en las cabeceras departamentales como en los municipios.

El apoyo que el Gobierno brinda consiste en Q 8.00 por cada galón de diésel y de Q 5.00 por cada galón de gasolina superior o regular.

Según explicó el MEM el precio de referencia en los municipios, incluye un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

De la misma manera se incluye un parámetro técnico para la supervisión del mercado y la identificación de desviaciones no justificadas.

El MEM junto a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) son los entes encargados de vigilar que el subsidio se aplique de forma adecuada y que el beneficio llegue al consumidor final.

Las autoridades están facultadas para amonestar de forma administrativa y pecuniaria a aquellos distribuidores que incumplan con lo establecido en el reglamento del subsidio.

El Congreso de la República autorizó en total Q 2,000 millones para el subsidio el cual se aplicará por los próximos tres meses o hasta que se agoten los recursos.