Reportan bloqueos en carreteras este martes

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Este martes se reportan dos bloqueos en el occidente y oriente del país.

Provial ha informado este martes 28 de abril sobre el cierre de dos carreteras debido a bloqueos por parte de agrupaciones de veteranos militares quienes desde el pasado domingo habían comunicado sobre estas manifestaciones.

09:30 am

Liberan el paso en Retalhuleu y se registran dos bloqueos en el norte y occidente.

Se mantiene cerrado el paso en el kilómetro 136 a la altura de Río Hondo, Zacapa y se registra otro bloqueo en el kilómetro 314 en El Boqueron, Huehuetenango.

Una de las vías se ha habilitado. (Foto: Provial)

09:00 am

A minutos de las nueve de la mañana se reportaron dos bloqueos en la CA -14 y en Occidente. Ambos con cierre en ambos sentidos de la carretera.

El primer bloqueo se registra en el kilómetro 178 en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, mientras que el segundo se reportó en el kilómetro 180.5 de San Julián, Alta Verapaz.

Varias ritas a Occidente se ven afectadas por el cierre de carreteras. (Foto: Redes Sociales)

08:00 am

Una hora después del inicio de los bloqueos se reportó otro más en la carretera de Occidente.

El cierre vial se mantiene desde las 08:03 horas en el Kilómetro 125, en el cruce a Río Bravo en Suchitepéquez.

Hasta ahora no se reportan bloqueos o manifestaciones en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Provial)

07:00 am

A esta se reportaron dos bloqueos correspondientes al Occidente y Oriente del país. El primer bloqueo se registró en el kilómetro 113 en dirección a Cocales en Suchitepéquez.

El segundo bloqueo se registró en el kilómetro 108 a la altura de Quesada, Jutiapa. Ambos cierres viales permanecen en ambos sentidos.