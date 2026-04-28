Atlético de Madrid reta a un Arsenal con dudas en las semis

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Este miércoles (1:00 p.m. en vivo por ESPN), el estadio Metropolitano se prepara para vivir una noche histórica, llena de expectación y emoción. Un ambiente electrizante será el escenario de una semifinal de Champions que representa un reto mayúsculo tanto para el Atlético de Madrid como para el Arsenal, quienes se enfrentan a figuras como Julián Álvarez y Antoine Griezmann, en un clima de presión.

Para el conjunto rojiblanco, este partido se perfila como el más trascendental de los últimos años, pues no disputaba unas semifinales de la Liga de Campeones desde la temporada 2016-2017. Ese fue también el año posterior a su última participación en una de sus tres finales, de las cuales, lamentablemente, salió derrotado en todas. Cada uno de esos reveses, bajo la dirección de Diego Simeone, dejó una marca indeleble en el club, generando tanto admiración como frustración.

A pesar de esas derrotas, el Atlético nunca ha tirado la toalla. Simeone, en particular, sigue persiguiendo con tenacidad su sueño de llevar al equipo a la gloria europea, un objetivo que persigue desde las finales perdidas en 2014 y 2016. La primera, en Lisboa, se escapó en el minuto 93 y a través de una dolorosa prórroga, mientras que la segunda, en Milán, se resolvió en una tanda de penales, ambas ante el Real Madrid.

Con muchas ganas…

Así se vivió nuestro Media Day previo a la eliminatoria ante el Arsenal ❤️ pic.twitter.com/94YsYQHBar — Atlético de Madrid (@Atleti) April 28, 2026

Ahora, el Atlético ansía una nueva final, en lo que sería una revancha contra su historia esquiva en la Liga de Campeones, además de buscar resarcirse del reciente dolor de perder la Copa del Rey hace apenas unos días.

En cuanto al Arsenal, aunque ya se midió al Atlético en la fase de liga de esta temporada con un contundente 4-0 a su favor, las circunstancias han cambiado. El equipo de Arteta no atraviesa su mejor momento, habiendo cosechado cuatro derrotas en los últimos siete partidos. Sin embargo, los gunners llegan a esta semifinal por segundo año consecutivo, tras imponerse 1-0 al Newcastle el pasado sábado. A pesar de la victoria, una mala noticia empaña el resultado: la lesión de Kai Havertz, quien no podrá estar presente en este enfrentamiento.