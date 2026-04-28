Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Localizan a un hombre sin vida en la Calzada Roosevelt

  • Por Reychel Méndez
28 de abril de 2026, 12:07
PNC acordonó el área en espera de las autoridades correspondientes. (Foto: Bomberos Municipales)

PNC acordonó el área en espera de las autoridades correspondientes. (Foto: Bomberos Municipales)

El hombre quedó tendido e inconsciente en una acera de la Calzada Roosevelt.

OTRAS NOTICIAS: ¡Disparos al aire! Extranjeros terminan capturados en Coatepeque

Un hombre fue localizado sin vida en la Calzada Roosevelt y 16 Avenida de la zona 11.

Peatones que transitaban por el área alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. 

El hombre quedó tendido bajo una pasarela del sector. (Foto: Bomberos Municipales)
El hombre quedó tendido bajo una pasarela del sector. (Foto: Bomberos Municipales)

Según información preliminar, el fallecimiento podría estar asociado a un posible paro cardiorrespiratorio.

Al lugar se presentaron agentes de la PNC quienes acordonaron el área para poder iniciar con las diligencias e investigaciones respectivas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar