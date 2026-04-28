Localizan a un hombre sin vida en la Calzada Roosevelt

El hombre quedó tendido e inconsciente en una acera de la Calzada Roosevelt.
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Un hombre fue localizado sin vida en la Calzada Roosevelt y 16 Avenida de la zona 11.
Peatones que transitaban por el área alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Según información preliminar, el fallecimiento podría estar asociado a un posible paro cardiorrespiratorio.
Al lugar se presentaron agentes de la PNC quienes acordonaron el área para poder iniciar con las diligencias e investigaciones respectivas.