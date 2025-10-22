La cámara de seguridad que captó una figura fantasmal durante la madrugada

-

Un video de vigilancia grabado en la Aldea El Novillero captó una silueta que parece ser una mujer de cabello largo, pero de una estatura inusual y flotante. Los residentes aseguran que la figura no es humana y podría tratarse de un fenómeno paranormal captado en Guatemala.

La tecnología, a través de las cámaras de seguridad, no solo sirve para proteger propiedades, sino también para capturar fenómenos inexplicables. Este es el caso de un video de vigilancia que circula en redes sociales, donde se observa lo que muchos catalogan como una aparición paranormal.

Durante este mes de octubre, Soy502 publicará contenido relacionado con apariciones y leyendas que se cuentan en Guatemala. Historias que cuentan con el apoyo de Julio López, reportero paranormal.

El suceso, reportado por Julio López, tuvo lugar en la Aldea El Novillero, Sololá. De acuerdo con la información, la cámara registró la actividad en la calle a las 3:14 de la mañana, dejando a los vecinos profundamente alarmados.

La inquietante silueta de la madrugada

En el clip se observa una figura alta y delgada que camina sobre la acera y se adentra brevemente en la calle. Aunque la silueta inicialmente podría confundirse con una persona con cabello largo, varios detalles han desatado el debate:

Estatura Desmesurada: Los vecinos comentan que la figura es "muy grande" y su altura parece superar con creces la de una persona promedio.

Movimiento: Aunque camina, su movimiento es anómalo, dejando la sensación de que la figura está flotando o arrastrándose sobre el asfalto sin apoyar completamente los pies.

Hora: La aparición ocurrió en un horario en el que la calle se encuentra completamente desierta, lo que incrementa el misterio sobre la identidad de la silueta.

Mira el video aquí:

¡PARANORMAL 502!



Los residentes de la Aldea El Novillero, quienes compartieron la grabación con Julio López, han declarado que la figura no corresponde a nadie conocido en la comunidad y están convencidos de que se trata de un suceso completamente paranormal.

El video se suma a la creciente lista de clips de vigilancia que documentan lo inexplicable, obligando a los internautas a debatir si se trata de un efecto óptico, una manipulación de video o, efectivamente, un encuentro con algo que "no parece de este mundo".