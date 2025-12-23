Cámaras de la Antigua Guatemala regresan al sector privado

-

Las cámaras de videovigilancia que funcionaban en la Antigua Guatemala fueron devueltas por la alcaldía a FundAntigua.

FundAntigua confirmó, a través de un comunicado de prensa, que el equipo de monitoreo que les pertenece, les fue devuelto por la Municipalidad de la Antigua Guatemala.

"FundAntigua recibió este 23 de diciembre, el equipo, en calidad de legítimo propietario y lo trasladó de inmediato al nuevo Centro de Monitoreo que es coordinado por el Ministerio de Gobernación, como representante del Estado que es garante de la seguridad en el país", se lee en el documento.

Además, indicaron que el objetivo es apoyar sin intereses particulares en la seguridad de los antigüeños y de los turistas.

También se recordó que la colocación y uso de cámaras de vigilancia fue una alianza pública privada entre empresarios y la Municipalidad, pero que el mismo concluyó recientemente.

Mientras, la Municipalidad, dijo que desde que se dio por terminado el convenio, "inició los procesos técnicos para la devolución ordenada de los bienes del Centro de Monitoreo".

Además, indicaron que la Municipalidad "ha actuado de oficio para resguardar información sensible y garantizar la seguridad ciudadana".