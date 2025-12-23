Jaguar sorprende a turistas en el Parque Nacional Tikal (video)

El breve avistamiento de un jaguar en el Parque Nacional Tikal sorprendió y emocionó a turistas y usuarios en redes sociales.
Un jaguar fue captado en video por un grupo de turistas que realizaba un recorrido en el Parque Nacional de Tikal en Petén.
Las imágenes, difundidas en TikTok por el usuario jacky.gramajo, muestran al felino atravesando con calma el sendero por el que transitaban los visitantes.
El avistamiento dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para despertar admiración entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la belleza del animal y calificaron el momento como un privilegio.
Comentarios como "qué belleza" y "fue un privilegio ver a un jaguar", se leen de usuarios admirados del encuentro.
Especialistas de Onca Guatemala señalaron que, por lo general, los jaguares no atacan a las personas.
Recomiendan mantener la calma, guardar distancia y respetar el espacio del animal, pues el ser humano no forma parte de su dieta, aunque siempre es importante evitar cualquier situación de riesgo.
