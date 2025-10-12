Director de Presidios: "Analizamos las cámaras para establecer cómo fue la fuga"

Los 20 líderes del Barrio 18 se fugaron en bloques, de dos en dos, confirmaron las autoridades.
EN CONTEXTO: Presidios confirma la fuga de 20 reos en Fraijanes II.
Tras la confirmación de la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II, este domingo 12 de octubre, el Sistema Penitenciario buscan esclarecer la planificación del hecho.
A través de la rueda de prensa ofrecida por el director de presidios, Ludin Astolfo Godínez, se confirmó la carencia de recursos de videovigilancia.
Según Godínez, se requiere establecer la línea del tiempo que permita el panorama de huida, ya que desde julio se presume que habría comenzado la fuga.
La autoridades sospechan que los reos aprovecharon las visitas y las requisas para escapar.
Godínez también afirmó que al realizar ejercicios de reconocimiento identificaron que hacen falta 20 personas privadas de libertad. De las cuales no se fugaron en bloque, sino paulatinamente en parejas, añadió.
Los detalles aún están en proceso de investigación, sin embargo, el contenido de las grabaciones permitirán profundizar en la investigación, pese a que Godínez afirmo que las cámaras de videovigilancias instaladas desde 2015 no poseen una tecnología de alto nivel.