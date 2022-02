Camilo cambió su mítico bigote y sorprendió a sus seguidores

Camilo publicó una imagen donde aparece totalmente diferente, sin el bigote que lo caracteriza.

Camilo revivió el estilo que popularizó el artista Salvador Dalí y es parte de su estilo muy característico.

En una foto que publicó en redes sociales, en lugar de apuntar hacia arriba su bigote luce normal.

El colombiano usa un sudadero beige con la capucha puesta en la cabeza, su rostro luce melancólico mientras está sentado en un sofá.

"Hoy hace frío. Mucho frío", escribió mientras mostró su mostacho sin arreglar.

¿Cómo nació el estilo de Camilo?

En una entrevista él contó que cuando tenía 22 años: "Tuve una semana en la que no quería hacer nada entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana el bigote me creció más rápido que toda la barba y por curiosidad me lo levanté hacia los lados".

Cuando mostró ese estilo en redes: "¡La gente odió mi nuevo look! Los comentarios eran tan fuertes y son imposibles de olvidar. 'Yo sabía que te habías vuelto loco', 'Te dejo de seguir ahora' o 'Eres un asco de persona', me decían", comentó el cantante.

Luego este fue uno de sus sellos característicos.