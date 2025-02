Camilo y Evaluna, listos para casarse en Guatemala

-

Camilo aprovechó que se presentará en Guatemala el 14 de febrero para "casarse otra vez" en el país.

ACERCA DEL CONCIERTO DE CAMILO: Actividades culturales y musicales este Día del Cariño

Junto a Evaluna renovarán sus votos en Guatemala, pues consideran que además de la cultura y el paisaje, el país los enamora por su gente. Por ello decidieron hacer esta ceremonia especial.

Youtube.

La pareja arribó al país y viajó con 22 personas (familia e invitados) para este momento especial. Entre los invitados están Marlene y Ricardo Montaner, y Mau y Ricky, padres y hermanos de Evaluna, además de los padres de Camilo.

"No tengo idea qué va a pasar porque no planeamos nada, solo la comida, el pastel y el viaje. Qué hermoso saber que la familia está siempre para uno", dijo.

Además de renovar sus votos en el país, Camilo explicó que aquí inicia su gira "Nuestro lugar feliz", por lo que será un encuentro muy especial.

En su cuenta oficial de Youtube, los músicos contaron por qué eligieron el país y grabaron su aventura. Poco a poco irán revelando cómo será su renovación de votos, ahora que cumplen cinco años de casados (8 de febrero del 2020).

"Lo que más me gusta de Guatemala, y eso que me encanta la estética, la tradición, la cultura, la comida, la historia, el color, la arquitectura, lo que más me gusta es la gente, es con el corazón primero, primero corazón y después persona y eso me enamora a mí. En parte por eso decidimos casarnos aquí, empezaba el tour aquí, pero da gusto estar en Guatemala", dijo.

Evaluna contó que es fanática de las micheladas nacionales y la limonada, argumentando que no comprende por qué saben tan bien, incluso mejor que la que ella prepara.

"Las dos cosas me volvieron crazy, venía en el carro con emoción por una michelada", dijo Evaluna.

El concierto de Camilo será el 14 de febrero en Explanada Cayalá. Los boletos están a la venta en ticketasa.com aquí.

MIRA:

Camilo está listo para “casarse” en Guatemala e iniciar su gira “Nuestro lugar Feliz”. @soy_502 pic.twitter.com/FGLocIY4zA — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 11, 2025