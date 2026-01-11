Esposos mueren tras sufrir un ataque armado cuando regresaban a casa

Ambos eran trabajadores municipales.
Desde un vehículo en marcha, sicarios dispararon contra una pareja de esposos que se conducían en una motocicleta y fallecieron debido a las múltiples heridas.
El ataque fue en el kilómetro 82, ruta que conduce a La Democracia, Escuintla.
En el lugar murió Benedicto Vega Dubón, de 52 años, mientras que su esposa, Apolonia Arévalo de Vega, de 51 años, aproximadamente, murió camino al Hospital Regional de Escuintla.
Ambos laboraban para la municipalidad de Siquinalá; Benedicto, en el área de servicios públicos, y su, esposa era conserje de una escuela, siendo personas reconocidas en la comunidad.
En la escena del crimen quedaron casquillos de arma de fuego en dos escenas distintas, lo que hace suponer a investigadores policiacos que la pareja fue ultimada cuando estaba en el suelo.
Investigadores policiacos señalan que de este caso hay dos hipótesis: la primera, que pudo tratarse de un intento de robo del vehículo de dos ruedas, y la otra, es que fue un ataque directo.