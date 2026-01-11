Vehículos de transporte pesado colisionan y complican el paso en zona 21

El carril con dirección hacia Ciudad de Guatemala está parcialmente obstruido.
Dos vehículos de transporte pesado colisionaron en la zona 21.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT), Villa Nueva, habilitó un carril reversible para circular la carga vehicular.
De acuerdo con las autoridades, solo se reportaron daños materiales. Sin embargo, ante la magnitud de este choque múltiple, se recomienda precaución al circular por el área mientras los transportes involucrados son retiraros del lugar.