Caminata, diversión y emprendimiento en Santa Catarina Pinula

  • Con información de Carmen Ordoñez/Colaboradora
14 de agosto de 2025, 12:07
Los niños se divierten en sus triciclos, gokarts, patines, patinetas y otros. (Foto: Cortesía Municipalidad de Santa Catarina Pinula)

Desde inicios de agosto, las mañanas de domingo se llenan de vida y naturaleza gracias al programa Paseo Condado Concepción

Esta es una iniciativa municipal para que los vecinos disfruten de un espacio seguro y lleno de actividades al aire libre.

Cada domingo, de 8:00 a 12:00 del mediodía, el área se transforma en un punto de encuentro para caminar, correr, pasear a las mascotas, alquilar bicicletas o solo disfrutar de un entorno natural.

Este sector se transforma en un punto de encuentro para caminar con las mascotas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Santa Catarina Pinula)
El alcalde Sebastián Siero destacó que el proyecto busca fortalecer el sentido de comunidad. "Aquí los vecinos pueden disfrutar y compartir con la familia, en un lugar pensado para su bienestar".

El director de Desarrollo Social de la comuna, Edgar Barrios, invitó a la población a sumarse. "Asistan todos los domingos, es un espacio agradable, con mucha naturaleza y sobre todo seguro".

En este espacio también se apoya a los emprendedores, quienes ofrecen sus productos. (Foto: Cortesía Municipalidad Santa Catarina Pinula)
La agenda de actividades para los próximos domingos contempla presentaciones de marimba, paseos en Go-Karts, área de comida, jornadas de vacunación para perros, alquiler de bicicletas y más sorpresas, todo bajo un enfoque Petfriendly.

El evento también impulsa la economía local a través del Centro de Emprendimiento Municipal, donde se exhiben productos de emprendedores pinultecos.

Con el Paseo Condado Concepción, la municipalidad apuesta por el esparcimiento, la cultura y la convivencia como parte de la rutina dominical.

