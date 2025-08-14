Caminata, diversión y emprendimiento en Santa Catarina Pinula

Desde inicios de agosto, las mañanas de domingo se llenan de vida y naturaleza gracias al programa Paseo Condado Concepción
Esta es una iniciativa municipal para que los vecinos disfruten de un espacio seguro y lleno de actividades al aire libre.
Cada domingo, de 8:00 a 12:00 del mediodía, el área se transforma en un punto de encuentro para caminar, correr, pasear a las mascotas, alquilar bicicletas o solo disfrutar de un entorno natural.
El alcalde Sebastián Siero destacó que el proyecto busca fortalecer el sentido de comunidad. "Aquí los vecinos pueden disfrutar y compartir con la familia, en un lugar pensado para su bienestar".
El director de Desarrollo Social de la comuna, Edgar Barrios, invitó a la población a sumarse. "Asistan todos los domingos, es un espacio agradable, con mucha naturaleza y sobre todo seguro".
La agenda de actividades para los próximos domingos contempla presentaciones de marimba, paseos en Go-Karts, área de comida, jornadas de vacunación para perros, alquiler de bicicletas y más sorpresas, todo bajo un enfoque Petfriendly.
El evento también impulsa la economía local a través del Centro de Emprendimiento Municipal, donde se exhiben productos de emprendedores pinultecos.
Con el Paseo Condado Concepción, la municipalidad apuesta por el esparcimiento, la cultura y la convivencia como parte de la rutina dominical.