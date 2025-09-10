Mineduc inicia estrategia nacional para recuperación de clases en tres departamentos

-

Para la implementación de la estrategia de tutorías el Mineduc invertirá Q40 millones.

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que la próxima semana comenzará un plan de recuperación de clases en Huehuetenango, Izabal y El Progreso. Así lo confirmó el Diario de Centro América (DCA) este miércoles 10 de septiembre.

Según el Mineduc estos tres departamentos fueron los más afectadas por la suspensión de labores del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que se extendió por más de 50 días.

(Foto: Mineduc)

La ministra de Educación, Anabella Giracca, informó que el diseño de la estrategia incluyó el trabajo de equipos técnicos, administrativos y direcciones departamentales. Señaló que el objetivo es dar respuesta a los estudiantes que presentan mayor retraso en el proceso educativo.

Para su implementación se contratarán entre 5 mil y 6 mil tutores bajo contrato 021. Según Giracca, todos recibirán capacitación previa y el ministerio ya cuenta con guías impresas que serán entregadas en cada comunidad escolar.

(Foto: Mineduc)

La inversión asciende a 40 millones de quetzales, monto que cubrirá tanto la remuneración de los tutores como los materiales necesarios.

El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que entre el 16 y el 19 de septiembre se realizarán reuniones con padres de familia para explicar horarios, presentar materiales y solicitar su apoyo.

Una vez recibida la autorización de los hogares, el plan iniciará esa misma semana en los tres departamentos priorizados. En el resto del país se pondrá en marcha unas semanas después.

(Foto: Mineduc)

Cabrera detalló que los horarios serán de 14:00 a 17:00 horas, con posibilidad de ajustes a solicitud de las familias. Los estudiantes de primero a tercero primaria recibirán tutorías los lunes, miércoles y viernes; los grados superiores se concentrarán en martes y jueves, debido a que requieren menos acompañamiento presencial.

El funcionario explicó que los mayores retrasos educativos se registraron en los primeros tres grados de primaria, donde se adquieren habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas, fundamentales para el aprendizaje posterior.