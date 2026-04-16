Así se jugarán las semifinales de Champions: PSG vs Bayern y Atlético vs Arsenal

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La Liga de Campeones ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Arsenal y Bayern de Múnich sellaron su pase a la penúltima ronda, que se disputará entre finales de abril y principios de mayo.

El PSG, vigente campeón, avanzó con autoridad tras imponerse 2-0 en ambos partidos al Liverpool. El conjunto parisino ha mostrado solidez en todas las fases, luego de eliminar al Chelsea en octavos y al Mónaco en la repesca. Su siguiente reto será el Bayern en el rumbo para revalidar el título.

El equipo alemán, seis veces campeón de la competencia, llega tras una de las series más exigentes, en la que dejó fuera al Real Madrid. Ya había mostrado regularidad en la fase liga, con siete triunfos y una sola derrota, y superó con claridad a la Atalanta en octavos (10-2 global).

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En la otra llave, el Atlético firmó una clasificación de carácter ante el Barsa. Ganó 2-0 en el Camp Nou y, pese a caer 2-1 en casa, avanzó en una serie muy disputada. Antes había eliminado al Tottenham en octavos y al Brujas en el playoff.

Los gunners, por su parte, mantienen su invicto en el actual certamen. Terminó líder con puntaje ideal en la fase liga y luego dejó en el camino al Bayer Leverkusen y al Sporting de Lisboa. Al igual que los colchoneros, buscan su primera Orejona.

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Los horarios

Las semifinales ya tienen calendario. El PSG recibirá al Bayern el 28 de abril en el Parque de los Príncipes y la vuelta será el 6 de mayo en Alemania.

En la otra serie, el Atlético será local ante el Arsenal el 29 de este mes, y la vuelta se jugará el 5 de mayo en el Emirates. Todos los partidos están programados para la 1:00 p. m.

¿Cuándo es la final?

La gran final de esta temporada se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.