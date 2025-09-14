Video: Camión de bebidas se hunde en socavón en Iztapalapa, México

-

Hasta el momento solo se reportan daños materiales y preocupación entre los vecinos del área afectada.

Un camión repartidor de bebidas cayó casi por completo en un socavón ubicado en la intersección de la calle 4 con avenida 5 de la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa, México. El incidente ocurrió cuando el pavimento se hundió de manera repentina.

En Calle 4 y Av. 5, col. Renovación, @Alc_Iztapalapa, se registró un socavón de 8 m de profundidad, 12 m de longitud y 7 m de ancho, donde cayó un camión repartidor de refrescos.



En el lugar, se encuentra personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía y @SEGIAGUA; sin lesionados.… pic.twitter.com/d2vTWNEX4O — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 13, 2025

El camión quedó atrapado en su mayor parte dentro del agujero, lo que provocó el cierre inmediato de la vía y la intervención de personal especializado para su extracción.

Las imágenes difundidas muestran cómo el camión repartidor se hunde en segundos en el agujero, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.

Un nuevo #Socavón ahora en Avenida 5 y Calle 3, en la colonia #Renovación, #Iztapalapa donde un camión repartidor de @jarritosmx fue el afectado. @Reporte_Indigo @CapitalMexico @RdoCapital @EfektoTv @RdoCapital pic.twitter.com/0FYRodKrge — Guillermo Espinosa (@Guiesga) September 13, 2025

Según autoridades locales, el socavón mide 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho, representando un riesgo para la circulación y las viviendas cercanas.

El socavón tiene 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho. (Imagen: captura de pantalla)

La alcaldesa Aleida Alavez acudió al lugar para coordinar las acciones iniciales de protección a la comunidad y supervisar las labores de emergencia. Según medios locales el Personal de Servicios Urbanos y de SEGIAGUA se desplegó para evaluar el terreno y asegurar la extracción del vehículo.

Nos encontramos en el socavón registrado en Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, donde un camión repartidor de refrescos cayó; no se reportan personas lesionadas y personal de la alcaldía, @SEGIAGUA y @SGIRPC_CDMX ya realiza las evaluaciones correspondientes, además de las… pic.twitter.com/aB3zp8T6Xa — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 13, 2025

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales y preocupación entre los habitantes.

Este incidente se suma a otros hundimientos registrados en diferentes puntos de la Ciudad de México.

