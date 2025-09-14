Video: Camión de bebidas se hunde en socavón en Iztapalapa, México

Hasta el momento solo se reportan daños materiales y preocupación entre los vecinos del área afectada.
Un camión repartidor de bebidas cayó casi por completo en un socavón ubicado en la intersección de la calle 4 con avenida 5 de la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa, México. El incidente ocurrió cuando el pavimento se hundió de manera repentina.
El camión quedó atrapado en su mayor parte dentro del agujero, lo que provocó el cierre inmediato de la vía y la intervención de personal especializado para su extracción.
Las imágenes difundidas muestran cómo el camión repartidor se hunde en segundos en el agujero, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.
Según autoridades locales, el socavón mide 8 metros de profundidad, 12 metros de longitud y 7 metros de ancho, representando un riesgo para la circulación y las viviendas cercanas.
La alcaldesa Aleida Alavez acudió al lugar para coordinar las acciones iniciales de protección a la comunidad y supervisar las labores de emergencia. Según medios locales el Personal de Servicios Urbanos y de SEGIAGUA se desplegó para evaluar el terreno y asegurar la extracción del vehículo.
Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales y preocupación entre los habitantes.
Este incidente se suma a otros hundimientos registrados en diferentes puntos de la Ciudad de México.