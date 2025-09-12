Video analiza posibles señales militares antes del ataque de Charlie Kirk

-

Tras el análisis de los gestos en el video, solicitan una investigación oficial.

Un video publicado recientemente examina ciertas señales que habrían realizado dos hombres antes del ataque al comentarista político Charlie Kirk.

La portada del video plantea la pregunta: "¿Estaban estos hombres usando señales manuales militares? Haz tu trabajo Patel" y sugiere que sean investigados a fondo, haciendo referencia al nuevo director del FBI, Kashyap Pramod Patel.

(Imagen: captura de pantalla)

En la grabación se escucha a una mujer comentar que "todos los que servimos en el ejército estamos familiarizados con las señales manuales" y que los gestos de los hombres de blanco y negro "deben ser investigados", pues parecen indicar movimientos asociados con francotiradores.

Las señales

El video incluye descripciones de las señales realizadas por ambos hombres. El hombre con ropa blanca y gorra tocaba el lado de la cara, un gesto que en contextos militares puede indicar la presencia de un individuo masculino.

Por su parte, el hombre de negro realizaba gestos que podrían indicar peligro inminente o "abrir fuego" (commence firing) según el contexto militar; cruzar los brazos repetidamente sobre el pecho, como colocar una mano sobre el pecho y cruzar los brazos.

Estos movimientos se utilizan en situaciones militares para comunicar amenazas o permitir que la unidad tome un respiro, según el contexto y la rama militar como indica el video.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no se han pronunciado sobre el contenido ni la descripción de estas señales en el video.

Mira aquí el video: