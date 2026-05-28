Camión choca con pasarela tras estallido de llanta en la Aguilar Batres

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El paso vehicular ha quedado parcialmente bloqueado, por lo que el tránsito en el sector es lento.

Un fuerte accidente de tránsito se produjo después de que a un camión le estallara una de las llantas, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 14 calle de la zona 12 capitalina.

Luego del estallido, el piloto del camión perdió el control y terminó impactando contra una pasarela ubicada en el sector.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos, le brindaron asistencia al piloto y ayudante que se conducían en el vehículo de transporte pesado.

paramédicos confirmaron que las heridas no son de gravedad, por lo que no se requirió el traslado a ningún centro asistencial. pic.twitter.com/kMP2Ox9KXW — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 28, 2026

Debido a este percance vial, el paso vehicular ha quedado parcialmente bloqueado, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) realiza las diligencias de ley.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) regula la circulación vehicular para evitar que se produzca mayor congestionamiento.