Surgen detalles sobre el hallazgo de dos cuerpos en zona 12

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Según las autoridades, se trataría de dos hombres.

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El hallazgo de dos cuerpos envueltos en sábanas generó alarma entre vecinos de la colonia Santa Rosa I, zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Según información preliminar, residentes del sector alertaron a los cuerpos de socorro tras observar dos bultos abandonados sobre la 17 avenida y 28 calle, cerca de un predio baldío y en una vía con poca circulación vehicular y peatonal.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales, quienes confirmaron que se trataba de dos personas fallecidas. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaban las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades presumen que las víctimas son hombres, aunque la identificación oficial deberá realizarse mediante los procedimientos forenses respectivos.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Los cuerpos permanecían envueltos al momento del hallazgo, por lo que investigadores trabajan para establecer las circunstancias del crimen y determinar si las víctimas fueron asesinadas en otro lugar.

Con este hecho, suman 36 casos de personas localizadas envueltas en sábanas, bolsas o costales en distintos puntos del país durante 2026, según registros de cuerpos de socorro y de la PNC.

El sector permaneció bajo resguardo policial durante varias horas mientras peritos del MP documentaban evidencias y coordinaban el traslado de los cadáveres hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La investigación continúa para establecer el móvil del crimen y dar con los responsables.