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Imágenes posteriores al enfrentamiento que dejó un fallecido en la Interamericana

  • Por Geber Osorio
28 de mayo de 2026, 16:05
Un presunto asaltante murió y otro resultó herido. (Foto: Cortesía)

Un presunto asaltante murió y otro resultó herido. (Foto: Cortesía)

Dos presuntos asaltantes atacaron a los policías, quienes respondieron y dejaron sin vida a uno de los individuos, mientras que el otro resultó herido.

EN CONTEXTO: ¡Imágenes impactantes! Surge video del enfrentamiento armado en la Interamericana

La Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentó a presuntos delincuentes la tarde de este jueves, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Los individuos habrían sido detectados robando en el sector a bordo de una motocicleta, por lo que policías los persiguieron y al momento de tratar detenerlos, estos atacaron a los agentes, según indicó la PNC.

Agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos asaltantes tras el enfrentamiento. (Foto: PNC)
Agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos asaltantes tras el enfrentamiento. (Foto: PNC)

Por lo tanto, las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y se dio inicio a una balacera en pleno tránsito de dicha carretera, en donde uno de los presuntos asaltantes quedó sin vida.

Además, el acompañante del ahora fallecido, resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt bajo custodia policial.

LEE MÁS: ¡Paso bloqueado! Enfrentamiento armado deja un fallecido en la ruta Interamericana

La captura

En un video que circula en las redes sociales se observa cuando ambos hombres quedan sobre la cinta asfáltica, mientras los agentes detienen al individuo que resultó herido.

El tránsito en el sector se ha visto afectado, ya que la vía con dirección al occidente quedó totalmente bloqueada mientras se realizan las diligencias de ley.

En el lugar de los hecho quedó la pistola con la que presuntamente cometían asaltos los individuos. (Foto: PNC)
En el lugar de los hecho quedó la pistola con la que presuntamente cometían asaltos los individuos. (Foto: PNC)

Las autoridades de tránsito de Mixco habilitaron un carril reversible para que los conductores puedan continuar su marcha, pero se recomienda utilizar vías alternas para evitar mayor congestionamiento.

Uno de los presuntos asaltantes murió debido a los impactos de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Uno de los presuntos asaltantes murió debido a los impactos de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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