Imágenes posteriores al enfrentamiento que dejó un fallecido en la Interamericana

-

Dos presuntos asaltantes atacaron a los policías, quienes respondieron y dejaron sin vida a uno de los individuos, mientras que el otro resultó herido.

La Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentó a presuntos delincuentes la tarde de este jueves, en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Los individuos habrían sido detectados robando en el sector a bordo de una motocicleta, por lo que policías los persiguieron y al momento de tratar detenerlos, estos atacaron a los agentes, según indicó la PNC.

Agentes policiales detuvieron a uno de los presuntos asaltantes tras el enfrentamiento. (Foto: PNC)

Por lo tanto, las fuerzas de seguridad respondieron al ataque y se dio inicio a una balacera en pleno tránsito de dicha carretera, en donde uno de los presuntos asaltantes quedó sin vida.

Además, el acompañante del ahora fallecido, resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt bajo custodia policial.

La captura

En un video que circula en las redes sociales se observa cuando ambos hombres quedan sobre la cinta asfáltica, mientras los agentes detienen al individuo que resultó herido.

El tránsito en el sector se ha visto afectado, ya que la vía con dirección al occidente quedó totalmente bloqueada mientras se realizan las diligencias de ley.

En el lugar de los hecho quedó la pistola con la que presuntamente cometían asaltos los individuos. (Foto: PNC)

Las autoridades de tránsito de Mixco habilitaron un carril reversible para que los conductores puedan continuar su marcha, pero se recomienda utilizar vías alternas para evitar mayor congestionamiento.