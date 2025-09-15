Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Camión cisterna se queda sin frenos y cae a un barranco en Palín (video)

  • Por Jessica González
15 de septiembre de 2025, 17:16
El piloto fue rescatado con vida y llevado a un centro asistencial. (Foto: captura de video)

El piloto fue rescatado con vida y llevado a un centro asistencial. (Foto: captura de video)

El camión que llevaba combustible búnker volcó en la cinta asfáltica y luego cayó al vacío.

OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente donde falleció abogada de Zacapa (video)

Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados sobre un accidente ocurrido sobre el kilómetro 45 carretera antigua que conduce a Palín.

Un camión tipo cisterna que transportaba combustible volcó en la cinta asfáltica y cayó a un barranco, ubicado en el llamado "Muro de Piedra" o "Vuelta del Bombero".

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Cuerpos de socorro lograron rescatar al piloto, quien fue identificado como David Josue Hicho Rivas de 31 años, y llevado a un centro asistencial con heridas en la cabeza y varias partes del cuerpo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar