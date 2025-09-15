Camión cisterna se queda sin frenos y cae a un barranco en Palín (video)

El camión que llevaba combustible búnker volcó en la cinta asfáltica y luego cayó al vacío.
OTRAS NOTICIAS: Imágenes posteriores al accidente donde falleció abogada de Zacapa (video)
Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados sobre un accidente ocurrido sobre el kilómetro 45 carretera antigua que conduce a Palín.
Un camión tipo cisterna que transportaba combustible volcó en la cinta asfáltica y cayó a un barranco, ubicado en el llamado "Muro de Piedra" o "Vuelta del Bombero".
Cuerpos de socorro lograron rescatar al piloto, quien fue identificado como David Josue Hicho Rivas de 31 años, y llevado a un centro asistencial con heridas en la cabeza y varias partes del cuerpo.