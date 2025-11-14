Retiro de camión empotrado complica el tránsito en Bárcenas Vila Nueva

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que continúan las complejas maniobras de retiro de un camión empotrado en la ruta principal de Bárcenas, específicamente en la bajada de Milpas Altas.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó que continúan las labores para remover un camión que quedó empotrado en la ruta principal de Bárcenas, en la bajada de Milpas Altas.
Según informó la vocera Dalia Santos, en el lugar también se registró derrame de combustible, lo que ha complicado las acciones de limpieza y seguridad en la zona.
Agentes de la PMT trabajan con una grúa para liberar el vehículo pesado; sin embargo, debido a la complejidad del retiro, será necesaria la intervención de una segunda grúa.
Para mantener la circulación, las autoridades implementaron un carril reversible mientras se desarrollan las maniobras.
Aunque no se reportan personas heridas, el incidente dejó daños materiales en el camión, la vía pública y un poste de luz y cableado del sistema eléctrico. Por ello, la empresa de energía será notificada para realizar las reparaciones correspondientes.