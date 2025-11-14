Captan a músico viendo el partido en plena procesión de la Virgen en Mixco (video)

Un músico que participaba en la procesión de la Virgen de Guadalupe en Mixco fue grabado mientras tocaba su instrumento y veía en su celular el partido de la Selección Nacional.
Este jueves 13 de noviembre, el cortejo procesional de la Virgen de Guadalupe recorrió las calles de la zona 1 de Mixco.
Pero lo que llamó la atención fue que un músico, mientras tocaba en pleno recorrido, estaba viendo el partido de la Selección Nacional contra Panamá, en el cual Guatemala terminó perdiendo 2-3, a través de su celular.
Un fiel que iba en el cortejo, grabó el momento.
Mira aquí el video:
La procesión de la Virgen de Guadalupe, que recorre anualmente la zona 1 de Mixco, es una de las tradiciones más arraigadas en Guatemala.
Este tipo de actividades religiosas congregan a cientos de fieles en la ruta, manteniendo viva la fe mariana en el municipio.