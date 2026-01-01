Versión Impresa
Camión recolector se incendia debido a quema de pirotecnia por Año Nuevo

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 09:36
Ciudad de Guatemala
Los socorristas apagaron las llamas durante la medianoche. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esta fue la primera emergencia que atendieron los Bomberos Voluntarios en los primeros minutos del 2026.

Un incendio se registró durante la quema de fuegos artificiales con la que muchos guatemaltecos le dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado luego de que un camión recolector de basura se incendiara en la 30 calle final y 8a. avenida, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.

El camión recolector de basura sufrió daños materiales tras el incendio. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los socorristas indicaron que siendo las 0:00 horas de este 1 de enero, se controló y apagó el fuego de dicho vehículo.

Los socorristas atendieron la emergencia durante quema de fuegos artificiales por Año Nuevo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Este camión se encontraba estacionado en la calle, pero no se reportaron personas heridas, solamente los daños materiales.

