Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se registra incendio en el vertedero de AMSA la noche de este 31 de diciembre

  • Por Verónica Gamboa
31 de diciembre de 2025, 23:42
Se registra incendio en el vertedero de basura de AMSA, la noche de este 31 de diciembre. (Foto: Conred)

Se registra incendio en el vertedero de basura de AMSA, la noche de este 31 de diciembre. (Foto: Conred)

La Conred informó que ya realizan las acciones correspondientes para sofocar el fuego. 

OTRAS NOTICIAS: Integrante de marimba orquesta muere en accidente laboral

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre un incendio que se registra en las plataformas del vertedero de AMSA, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva. 

Según explicaron, ya se realiza la coordinación interinstitucional para las acciones de respuesta en esa área. 

"Debido al incendio, se puede presentar contaminación del aire. Por ello, se recomienda a la población cercana evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, usar mascarilla si hay presencia de humo, y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios", indicó la Conred. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar