Camión sale de pista en Fraijanes obstaculizando un carril

Un camión se salió de la pista en la ruta que conduce a Occidente, jurisdicción de Fraijanes.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó de un incidente protagonizado por un camión que se salió de la pista que conduce a Occidente, en el municipio de Fraijanes.
Según el reporte de Provial, el incidente ocurrió en el kilómetro 34 de la ruta a El Salvador CA-1 Oriente.
Las autoridades confirmaron que solo se reportan daños materiales.
Por el momento se encuentra obstruido el carril derecho con dirección a Occidente. Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución.