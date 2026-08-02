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Camión sale de pista en Fraijanes obstaculizando un carril

  • Por Jessica Osorio
01 de agosto de 2026, 18:48
Provial informó de un camión que se salió de la pista en el km 34 de la CA-1 Oriente, en Fraijanes. (Foto: Captura de pantalla/Soy/S02)

Provial informó de un camión que se salió de la pista en el km 34 de la CA-1 Oriente, en Fraijanes. (Foto: Captura de pantalla/Soy/S02)

Un camión se salió de la pista en la ruta que conduce a Occidente, jurisdicción de Fraijanes.

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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó de un incidente protagonizado por un camión que se salió de la pista que conduce a Occidente, en el municipio de Fraijanes.

Según el reporte de Provial, el incidente ocurrió en el kilómetro 34 de la ruta a El Salvador CA-1 Oriente.

Las autoridades confirmaron que solo se reportan daños materiales. 

Por el momento se encuentra obstruido el carril derecho con dirección a Occidente.  Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución.

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