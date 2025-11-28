Camión de valores cae desde puente hacia un río en Izabal (video)

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves 28 de noviembre en Morales, Izabal, cuando un camión de valores perdió el control y cayó del puente San Francisco.
Un accidente de tránsito se registró este jueves 28 de noviembre en el kilómetro 214 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales, Izabal.
Por motivos que se desconocen, el conductor de un camión de valores perdió el control y cayó del puente San Francisco, ubicado en dicho municipio.
Tras el percance, este vehículo terminó quedando volcado dentro del río San Francisco, donde vecinos del sector y Bomberos Voluntarios se encuentran rescatando a los tripulantes.
De momento se desconoce la identidad de las víctimas y la cantidad de las mismas.