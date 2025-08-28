El camión que venía cargado de tenis y pretendía evadir impuestos

-

El contenedor iba lleno de zapatos de marca.

OTRAS NOTICIAS: Reina de belleza guatemalteca muere en trágico accidente

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ubicado en la Aduana de Puerto Quetzal, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró detectar el ingreso de un camión que pretendía evadir impuestos.

El contenedor venía lleno de zapatos de marcas registradas.

Según las autoridades, la mercancía violaba los derechos de Propiedad Intelectual.

Según la aduana, lo decomisado sumaba 7680 pares de zapatos, todos tipo tenis.

#COINCON | Personal de #SAT ubicado en la Aduana #PuertoQuetzal, en conjunto con el @mingobguate y representantes de marcas registradas, detectó un contenedor con mercancías que violaban los derechos de #PropiedadIntelectual.



Decomisado: 7,680 pares de zapatos tipo tenis… pic.twitter.com/AGdDVCF4iT — SAT Guatemala (@SATGT) August 28, 2025

Camión "vacío"

Hace unos días, la SAT también logró detectar el ingreso de un camión que al llegar a la aduana, el piloto reportó el contenedor "vacío", sin embargo, al ser inspeccionado, se localizaron varias llantas con aros, todas sin la documentación de respaldo y procedencia.

Toda la mercancía fue decomisada y según autoridades el valor en Aduana asciende a Q190, 253.06.