Reina de belleza guatemalteca muere en trágico accidente

Alondra, representante de belleza de La Blanca, San Marcos, murió luego de un fatal accidente.
OTRAS NOTICIAS: Ángela, la joven que fue a trabajar a una empresa de Mixco y desapareció
Alondra Marianela Hernández Pérez, de 20 años, quien fue nombrada Reina de Belleza 2024, perdió la vida la tarde del martes 27 de agosto, luego de sufrir un accidente a la altura de la Aldea Los Encuentros, en la autopista San Marcos-Quetzaltenango.
Tras el fuerte accidente, la joven fue trasladada aún con vida al Hospital de Coatepeque, donde murió minutos después.
Alondra fue una figura muy querida y representativa en su comunidad. Su coronación como reina de belleza en 2024, la convirtió en un símbolo de la juventud local.
El máximo representante de Belleza de la Mujer Marquense lamentó su trágico fallecimiento.