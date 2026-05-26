Descubre la cultura de Corea en el K-Day Guatemala 2026: Actividades y más

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El K-Day Guatemala 2026 regresa al Parque de la Industria como el festival de cultura coreana y K-pop más importante del año. Con invitados internacionales como Nihoo y Taeyoung, espectáculos de danza tradicional y el show Nanta, el evento ofrece concursos de dance cover y una amplia gastronomía coreana.

El festival K-Day Guatemala 2026 se celebrará el próximo domingo en el Parque de la Industria, con expectativas de reunir a 10 mil asistentes, superando los 7 mil que participaron en la edición pasada.

Según indicaron los organizadores, la actividad se llevará a cabo en el salón 8 y el área 9, con programación desde las 9:00 hasta las 19:00 horas.

El K-Day no se limita solo a los aficionados del K-pop o la cultura coreana, sino que está abierto a todo público, incluyendo quienes disfrutan del idioma, la música o la gastronomía de Corea.

Fernanda Damián, integrante del staff organizador del K-Day, presentó los detalles del KDay Guatemala 2026 durante conferencia de prensa. (Foto: Sandra Sebastián)

Este año, los asistentes podrán explorar un festival gastronómico con platillos tradicionales como kimbap, topokki y bulgogi, además de nuevas experiencias culinarias.

Uno de los principales atractivos del K-Day Guatemala 2026 son los concursos de dance cover. Este año, 12 grupos fueron seleccionados tras un proceso de aproximadamente 80 audiciones.

Las competencias se dividirán en categorías grupal e individual, lo que refleja el creciente interés por este tipo de participación.

Ediciones anteriores del K-Day reunieron a miles de asistentes en jornadas dedicadas a la cultura coreana y el K-pop. (Foto: Cortesía KDay)

El festival contará también con invitados internacionales como Nihoo, quien participó el año pasado, y regresará acompañado de Taeyoung, miembro del grupo TVA. Ambos son artistas con experiencia en la competitiva industria del k-pop y ofrecerán presentaciones durante el evento.

El K-Day incluirá presentaciones culturales como el baile de abanico a cargo de la Villa de las Niñas, agrupación guatemalteca con experiencia en esta disciplina, así como la obra Nanta, un espectáculo coreano de percusión, comedia y teatro interpretado por artistas de Corea.

Las ediciones previas del K-Day destacaron por la participación masiva del público y una variada agenda cultural y artística. (Foto: Cortesía KDay)

Los asistentes podrán participar en actividades interactivas como probarse vestimenta tradicional coreana, escribir su nombre en coreano y recorrer un mercadito con productos y gastronomía típica.

Entradas y beneficios

Los tickets están disponibles en preventa hasta el viernes 29 de mayo a un costo de Q35, mientras que el día del evento se venderán a Q40 en taquilla.

Se ofrecen entradas regulares y VIP; estas últimas incluyen regalos, acceso a los artistas, una foto con Nihoo o Taeylong, autógrafos y una caja de sopas Nunchim, además de un abanico tradicional coreano y una bolsa conmemorativa. El cupo VIP es limitado a cien personas por artista.

El K-Day Guatemala 2026, que celebra su undécima edición, cuenta con el respaldo de la Embajada de Corea del Sur y la Asociación Coreana, y busca consolidarse como uno de los eventos más importantes de cultura k-pop y coreana en Guatemala.

Toma nota

El evento se celebrará el 31 de mayo con actividades desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en el Parque de la Industria.