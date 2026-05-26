El danés Jonas Vingegaard queda a un paso de conquistar el Giro de Italia

El danés Jonas Vingegaard dio este martes un paso casi definitivo hacia el título del Giro de Italia al imponerse en solitario en la etapa 16, con final en la estación alpina de Cori, en Suiza.
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El doble campeón del Tour de Francia lanzó su ataque a 6.5 kilómetros de la meta y cruzó la línea de llegada con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores, logrando además su cuarta victoria en la presente edición.
Con este triunfo, Vingegaard quedó aún más cerca de conquistar el Giro y llegar vestido de rosa a Roma el próximo domingo. El danés continúa al frente de la clasificación general con una cómoda ventaja sobre sus principales rivales.
El austriaco Felix Gall terminó segundo de la etapa a 1:09 minutos, mientras que Thymen Arensman y Jai Hindley siguen en la lucha por completar el podio de la general.
En la fuga del día también destacó el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien no pudo quedarse con la victoria de etapa, pero sí sumó puntos importantes en la clasificación por puntos, donde quedó muy cerca del liderato.
La montaña volverá a tomar protagonismo este miércoles con una exigente jornada de 202 kilómetros entre Cassano d'Adda y Andalo.