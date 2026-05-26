El motivo del cambio de horario para la final de la Champions

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A pocos días de la la final de la Champions League, uno de los cambios más llamativos gira en torno al horario de inicio del encuentro de este sábado 30 (En vivo por ESPN y Disney + Plus), que dejará atrás una tradición de varios años en la organización de la UEFA.

Por primera vez, el partido más importante del torneo no se disputará a la 1:00 de la tarde de Guatemala (9:00 p.m. en hora local), como era habitual. En su lugar, el pitazo inicial está programado para las 10:00 de la mañana de nuestro país (6:00 p.m. local), una modificación que debutará con la final que se celebrará este año en Budapest.

La última transformación significativa en la organización de la final ocurrió en 2007, cuando la UEFA decidió trasladar el encuentro del formato de mitad de semana al sábado, medida que comenzó a aplicarse desde la edición de 2010.

Aunque factores comerciales han influido en esta nueva decisión, el organismo europeo asegura que existen otras razones de peso detrás del cambio. Según explicó la UEFA en un comunicado, el objetivo es optimizar la experiencia de aficionados, equipos y ciudades anfitrionas mediante una mejor planificación logística y operativa.

Este es el balón que rodará en la final de la Champions en Budapest. (Foto: UEFA)

Entre las ventajas señaladas destacan mayores facilidades para los desplazamientos de los aficionados y un acceso más cómodo al transporte público tras el encuentro, ya que el partido concluirá más temprano.

"El aficionado debe estar en el centro de nuestras decisiones. La final de la Champions League representa el momento culminante de la temporada y creemos que este nuevo horario la hará más accesible, inclusiva y atractiva para todos", señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.