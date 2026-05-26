¡Vuelven a subir! Precios del petróleo se disparan este martes

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Según expertos, es poco probable que los precios bajen de los 95 dólares el barril.

Los precios del petróleo retomaron su tendencia al alza este martes, tras ataques estadounidenses en Irán y amenazas de Teherán que empañan los aparentes avances hacia un alto el fuego duradero en Oriente Medio.

Los precios del oro negro siguen siendo inferiores a los de finales de la semana pasada, pero las pérdidas del lunes se recortaron notablemente.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, rozó los 100 dólares (99,58 dólares, +3,58% con respecto al cierre de la víspera).

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, terminó en 93,89 dólares. Esto supone una baja frente al último cierre oficial del viernes, pero un alza con relación a las transacciones del lunes, feriado en Estados Unidos.

"El mercado asimila la idea de un acuerdo que está en negociación, en un contexto en el que la oferta se ha visto gravemente comprometida" en los últimos meses, aseguró Mark Malek, de Siebert Financial.

"Es poco probable que los precios bajen de los 95 dólares el barril (en el caso del Brent) mientras las dos partes no lleguen a un acuerdo, debido a la inseguridad que reina en el estrecho" de Ormuz, anticipó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Este paso crucial para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo sigue prácticamente bloqueado.

Un nuevo repunte

En caso de reapertura, "los flujos deberían recuperar entre el 30% y el 50% de su volumen anterior a la guerra en el plazo de un mes", estimó Brew.

Pero si las negociaciones vuelven a fracasar, habrá que esperar un enésimo repunte de los precios, según los analistas.

"Un fracaso en este punto no nos devolverá a la casilla de salida. Nos llevará a una situación peor", consideró Malek, y señaló que las reservas mundiales de crudo, utilizadas como colchón para hacer frente a la crisis, cayeron desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Con información de AFP.