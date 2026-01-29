Versión Impresa
¡Fuerte accidente! Camión vuelca y colisiona con picop en carretera a El Salvador

  • Por Geber Osorio
29 de enero de 2026, 13:20
Un camión ha quedado volcado y un picop ha sufrido serios daños materiales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El percance vial se suscitó en el kilómetro 33 en la vuelta "El Chilero".

Un accidente de tránsito se registró este jueves 29 de enero sobre el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la conocida vuelta "El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.

Por motivos que aún se desconocen, un camión colisionó con un picop y el vehículo de transporte pesado quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar, aparentemente para rescatar a los tripulantes de los vehículos involucrados.

De momento se desconoce el número de víctimas tras el percance vial.

*Noticia en desarrollo.

