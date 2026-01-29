¡Fuerte accidente! Camión vuelca y colisiona con picop en carretera a El Salvador

-

El percance vial se suscitó en el kilómetro 33 en la vuelta "El Chilero".

Un accidente de tránsito se registró este jueves 29 de enero sobre el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la conocida vuelta "El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.

Por motivos que aún se desconocen, un camión colisionó con un picop y el vehículo de transporte pesado quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Reportan volcadura de camión en cercanías de la vuelta El Chilero, a la altura del kilómetro 33 de Carretera a El Salvador CA-1 Oriente.#fyp #viral #Guatemala #accidente #traficogt pic.twitter.com/YTM2GU44ze — ETVNews (@_ETVNEWS_) January 29, 2026

Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar, aparentemente para rescatar a los tripulantes de los vehículos involucrados.

LO ÚLTIMO:



Accidente en El Chilero, kilómetro 33 de Carretera a El Salvador.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/UM30J9QHrl — Vichoguate (@vichoguate) January 29, 2026

De momento se desconoce el número de víctimas tras el percance vial.

Accidente de tránsito en Km 36 en vuelta El Chilero, carretera a El Salvador, involucrados un tráiler y varios vehículos pic.twitter.com/zu6XlTARYa — LiberalGt (@GtLiberal) January 29, 2026

Camión volcado y picop dañado tras fuerte colisión en el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la vuelta "El Chilero".



: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/vvc53Clk7z — Geber Osorio (@OsorioGeber) January 29, 2026

*Noticia en desarrollo.