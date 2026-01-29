¡Fuerte accidente! Camión vuelca y colisiona con picop en carretera a El Salvador

El percance vial se suscitó en el kilómetro 33 en la vuelta "El Chilero".
OTRAS NOTICIAS: Tráiler pierde el control y se empotra dentro de una vivienda (Video)
Un accidente de tránsito se registró este jueves 29 de enero sobre el kilómetro 33 de carretera a El Salvador, en la conocida vuelta "El Chilero", en jurisdicción de Villa Canales.
Por motivos que aún se desconocen, un camión colisionó con un picop y el vehículo de transporte pesado quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar, aparentemente para rescatar a los tripulantes de los vehículos involucrados.
De momento se desconoce el número de víctimas tras el percance vial.
*Noticia en desarrollo.