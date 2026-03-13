Arrancan inscripciones para la 42K, la primera maratón oficial del 2026

¡Prepárate desde ya! La 42K se disputará el domingo 23 de agosto.
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En el marco de los 250 años de la ciudad, la Municipalidad de Guatemala ya se prepara para su primera maratón 42K, la cual busca posicionar a la capital en el mapa de las grandes competencias de la región y empezar una nueva etapa para el deporte local.
La comunica capitalina anunció que las inscripciones ya están abiertas para unirse a esta gran fiesta deportiva.
Este 13 y 14 de marzo puedes comprar tu boleto.
La preventa será exclusiva con tarjetas del Banco Industrial aquí.