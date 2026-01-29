Tráiler pierde el control y se empotra dentro de una vivienda (Video)

Tras el percance, el tráiler obstaculiza el paso en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico.
OTRAS NOTICIAS: Video: Conductor atropella a agente PMT de Santa Catarina Pinula
Un vehículo de transporte pesado perdió el control el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico en dirección al oriente del país.
El accidente se suscitó cuando el piloto perdió el control por razones desconocidas y terminó impactando una vivienda del sector, destruyendo parte de su estructura con la parte delantera del vehículo.
Elementos de bomberos se dirigieron al lugar para darle auxilio a los afectados. El tráiler obstaculiza el paso por lo que ya afecta el tránsito en el tramo cercano al IRTRA de Agua Caliente.
El video muestra cómo el transporte derribó un árbol y parte de las estructuras de concreto quedaron destruidas tras el impacto.